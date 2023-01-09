حازم إمام يعلن اعتزال كرة القدم وينضم للعمل بقطاع الناشئين بالزمالك

أعلن حازم إمام الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية بعد رفضه العروض التي تلقاها في الساعات القليلة الماضية.

ورفض لاعب الزمالك السابق العروض التي تلقاها مؤخرا وقرر اعتزال كرة القدم والاتجاه للعمل الفني.

وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين حازم إمام في قطاع الناشئين بالنادي وسيبدأ اللاعب مهام عمله في الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.