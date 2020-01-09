أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في السعودية

تأهل أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم على حساب منافسه برشلونة إثر فوزه عليه (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية.وتقدم أتلتيكو مدريد في بداية الشوط الثاني بهدف سجله قائده كوكي.ورد برشلونة بهدفين متتاليين، فقد رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل، في الدقيقة 51.ومن ثم وضع زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان "البلوغرانا" في المقدمة، في الدقيقة 63، بهدف سجله في مرمى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.لكن "الروخي بلانكوس" نجح في العودة من بعيد، وأحرز هدفين متتاليين عبر كل من ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخيل كوريا، في الدقيقتين (81 من ضربة جزاء، و86) على الترتيب، على ملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، في جدة. وضرب أتلتيكو مدريد بذلك موعدا في المباراة النهائية "الديربي"، يوم الأحد المقبل، مع فريق ريال مدريد، الذي تغلب بدوره على فالنسيا (3-1)، في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة، والتي جمعتهما أمس الأربعاء.