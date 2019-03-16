تغريم روندا روزي نجمة المصارعة الترفيهية لضربها حكم النزال

أعلن اتحاد المصارعة الترفيهية WWE رسميا أنه قرر معاقبة النجمة الأمريكية روندا روزي بغرامة مالية بسبب إثارتها للمشاكل على حلبات المصارعة.

وشهد نزالها الأخير في عرض "فاست لين" أمام دانا بروك الاثنين الماضي فوضى كبيرة انتهت باعتداء روزي على حكم النزال بالضرب، بعد إعلانه نهاية المواجهة.