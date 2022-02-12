تحذير طبى لـ ريال مدريد بشأن موقف بنزيما من قمة باريس سان جيرمان

يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، للإعتماد على كريم بنزيما ضد باريس سان جيرمان في قمة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، رغم عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض المبارا ويعاني كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في مباراة إلتشي في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، ومنذ هذا اللقاء لم يلعب مع الملكي، وتم إستبعاده من قائمة مباراة فياريال اليوم السبت، بالجولة الـ 24 بسبب عدم إكتمال جاهزيته البدنية والفنية ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أوك دياريو"الإسبانية، فإن أطباء ريال مدريد وجهوا تحذيرًا إلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المرينجي، لعدم المخاطرة بالنجم الفرنسي من بداية المباراة ضد باريس سان جيرمان، به لأنه لا يزال هناك شكوك كبيرة حول مشاركته بسبب عدم الجاهزية.