عاد فريق مانشستر سيتي لتحطيم بعض الأرقام القياسية مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لكن هذه المرة في بطولة دوري أبطال أوروبا واختتم مانشستر سيتي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالفوز مساء الأربعاء على ضيفه مارسيليا الفرنسي بثلاثية دون رد وفي الموسم الحالي، ورغم البداية غير الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن رجال بيب جوارديولا نصبوا تركيزهم على البطولة الأوروبية التي يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيقها بقوة.

أرقام قياسية جديدة

وخلال دور المجموعات، لم يفقد مانشستر سيتي سوى نقطتين فقط، ليحصد 16 نقطة في المجموعة الثالثة من أصل 18، وهو الرقم الذي يحققه الفريق السماوي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال رجال بيب جوارديولا أثبتوا تفوقا ساحقا على كل منافسيهم في المجموعة وعادوا ليقدموا أنفسهم كأحد أقوى الأندية المُرشحة للظفر باللقب الأوروبي المُنتظر في ملعب "الاتحاد" وشهدت مباراة مارسيليا في ختام مجموعات دوري الأبطال تسجيل مانشستر سيتي للهدف رقم 1000 على ملعب "الاتحاد" منذ افتتاحه عام 2003. ويمتلك الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي التاريخي نسبة تقترب من 15% من أهداف فريقه على ملعبه، بواقع 146 هدفاً، علما أنه سجل إحدى أهداف السيتي بمرمى مارسيليا.