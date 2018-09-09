فى مفاجأة من العيار الثقيل، دخل نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب أهلى جدة السعودى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل فى شهر يناير.

وسبق ووقع عبد الله السعيد عقود انتقاله لنادى الزمالك فى وقت سابق أثناء تواجده مع النادى الأهلى، لكن تم التراجع عن الصفقة بعد الأزمة الكبرى التى اندلعت وقتها وأسفرت عن رحيل اللاعب فى نهاية المطاف لأهلى جدة.

وشهدت الفترة الماضية عودة الاتصالات مرة أخرى بين مسئولى الزمالك وعبد الله السعيد للحصول على خدماته خلال يناير المقبل بالاتفاق مع نادى أهلى جدة.