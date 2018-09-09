فى مفاجأة من العيار الثقيل، دخل نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب أهلى جدة السعودى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل فى شهر يناير.
وسبق ووقع عبد الله السعيد عقود انتقاله لنادى الزمالك فى وقت سابق أثناء تواجده مع النادى الأهلى، لكن تم التراجع عن الصفقة بعد الأزمة الكبرى التى اندلعت وقتها وأسفرت عن رحيل اللاعب فى نهاية المطاف لأهلى جدة.
وشهدت الفترة الماضية عودة الاتصالات مرة أخرى بين مسئولى الزمالك وعبد الله السعيد للحصول على خدماته خلال يناير المقبل بالاتفاق مع نادى أهلى جدة.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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