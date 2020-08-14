كشفت تقارير صحفية عاجلة، أن نادى برشلونة الإسباني قرر إقالة المدير الفني كيكى سيتين، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه، عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن، بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضى.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار إقالة سيتين تم إتخاذه منذ عدة أيام، ولم يكن ليستمر مع البلوجرانا بأى حال من الأحوال حتى لوحصد لقب دورى الأبطال.

الشبكة نفسها أوضحت أن بارتوميو لن يستقيل من منصبه، رغم التكهنات التي أثيرت حول بقاءه ومطالبة البعض برحيله.

وحقق نادي بايرن ميونخ الألماني، فوزًا كبيرًا على برشلونة الاسباني 8-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.