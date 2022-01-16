غادر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش أستراليا اليوم الأحد على متن طائرة متجهة من ملبورن إلى دبي، بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء تأشيرته لدخول أستراليا من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب موقفه المتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا.