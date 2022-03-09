لاعب صن داونز يتعرض لحادث طعن قبل مواجهة الأهلي المصري في دوري الأبطال

حاولت سيدتان مهاجمة ليسيدي كابينجا لاعب فريق صن داونز، بسكين في منزله بمدينة كيالامي بجنوب إفريقيا، ولكنه هرب دون أن يُصاب بأي أذى. ووفقًا لصحيفة "سيتيزن" الجنوب إفريقية، فإن كابينجا لاعب صن داونز تعرض لهجوم بالسكين من قبل سيدتين داخل منزله، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأضافت الصحيفة أنه ليس من المعلوم حتى الآن كيف دخلت النساء إلى منزله، ولكن يُعتقد أنه كان يجتمع قليلًا مع الأصدقاء والسيدتان أيضًا ضيفتين على لاعب صن داونز.