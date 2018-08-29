

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية المركز الرابع في منافسات لعبـة لجيد اوف لجينـد بدورة الألعاب الآسيوية "جاكرتا" 2018 بعد خسارتهم من تايبيه الصينية بثلاث جولات مقابل جولة .

وفي منافسـات البريدج وصل المنتخب السعـودي المكون من عمر باجنيد وعبدالحكيم سحاب للدور ربع النهائي في فئة الزوجي الذي سيتنافس فيه 24 فريقاً عند السادسة من صباح الغد بتوقيت للمملكة .