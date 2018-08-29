حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية المركز الرابع في منافسات لعبـة لجيد اوف لجينـد بدورة الألعاب الآسيوية "جاكرتا" 2018 بعد خسارتهم من تايبيه الصينية بثلاث جولات مقابل جولة .
وفي منافسـات البريدج وصل المنتخب السعـودي المكون من عمر باجنيد وعبدالحكيم سحاب للدور ربع النهائي في فئة الزوجي الذي سيتنافس فيه 24 فريقاً عند السادسة من صباح الغد بتوقيت للمملكة .
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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