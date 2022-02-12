تشافي يصرح برشلونة ليس لديه ميسي الآن ولكن نعمل على إيجاد حلول أخرى

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد فى الدوري الاسباني، قائلا: نستهدف إنهاء الموسم الحالي، في المربع الذهبي ضمن أول 4 فرق بترتيب الدوري الإسباني ووفقًا لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية فإن برشلونة سيجري تعديلات على تشكيل الديربي بعد وصول الصفقات الجديدة ألفيش وفيران توريس وأوباميانج وأداما تراوري، كما أنه لم يتواجد بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الدور الأول وسيتم استبعادهم مثل مينجويزا وديباي وجارسيا للإصابة، فيما سيغيب أيضاً إلياس خواميش وريكي بويج مع الراحلين عن الفريق كوتينيو ويوسف ديمير وإيناكي بينيا.