لويس إنريكي يتسبب بخسارة برشلونة مليون يورو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الاثنين أن استدعاء لاعب فريق برشلونة بيدري لأول مرة إلى صفوف منتخب إسبانيا لكرة القدم، سيكلف خزائن النادي الكتالوني مليون يورو.

وقرر مدرب برشلونة سابقا، لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا حاليا، استدعاء بيدري لأول مرة إلى صفوف "فوريا لا روخا"، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نادي لاس بالماس أكثر المستفيدين من انضمام لاعبه السابق، بيدري غونزاليس، لقائمة منتخب إسبانيا، فقد بات فريقه الحالي برشلونة مطالبا بدفع مبلغ قدره مليون يورو إلى لاس بالماس، ضمن متغيرات التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن الطرفين اتفقا على بند يمنح لاس بالماس حق الحصول على مبلغ مليون يورو في حالة استدعاء بيدري لمنتخب إسبانيا الأول، وهو الشرط الذي تحقق الآن.

وكان برشلونة قد تعاقد مع اللاعب الشاب بيدري (18 عاما)، في الصيف الماضي، قادما من لاس بالماس، مقابل 5 ملايين يورو، إضافة إلى عدة متغيرات من شأنها أن تزيد المبلغ الكلي إلى نحو 25 مليونا.