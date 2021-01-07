هاشتاج مؤمن زكريا في المونديال يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مؤمن زكريا في المونديال، وعبروا عن تمنياتهم الشفاء العاجل وأن يكون خير سفير لهذه البطولة.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.وغرد مؤمن زكريا عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا أصيب بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر.وفي سياق اخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين الأول و11 فبراير المقبل.

وتقام مباريات البطولة المرتقبة في ثلاثة استادات مونديالية هي استاد أحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية يوم 11 فبراير، حسب ما ذكره الفيفا بموقعه على الإنترنت.

وسيبدأ نادي الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره في البطولة في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم الأول من فبراير عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، وذلك على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي الجديد، الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.

وستشهد البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا.وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير المقبل بممثل قارة أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.