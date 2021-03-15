عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، أمينا عاما له، خلفا للمغربي عبد المنعم باه، غداة انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي على رأس الاتحاد القاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان، اليوم الاثنين، أن "أومبا سيترك دوره كرئيس تنفيذي لقسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأثر فوري، لتولي منصب الأمين العام للكاف، خلفا لعبد المنعم باه، الذي يشغل المنصب منذ مارس 2020".

وأصدر كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، والأمينة العامة لـ"الفيفا"، السنغالية فاطمة سامورا، بيانا مشتركا أعربا فيه عن امتنانهما للعمل الذي أشرف عليه أومبا في الاتحاد الدولي للعبة الشعبية.

وقال البيان إنه "بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بالكامل، نود أن نشكر فيرون أومبا على عمله الممتاز، ونتمنى له كل التوفيق في التحدي التالي بصفته أمينا عاما للكاف".

وأضاف أن "الفيفا يتطلع أيضا إلى العمل معه في مشاريع مستقبلية، للمساعدة في وضع كرة القدم الإفريقية على قمة كرة القدم العالمية".

وكان أومبا، المقرب من إنفانتينو، انضم إلى "الفيفا" عام 2016 كرئيس للجمعيات الأعضاء، حيث كان مسؤولا عن إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

ويأتي هذا التعيين في أعقاب تزكية الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت في الـ12 من الشهر الجاري، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيسا جديدا لها، خلفا للملغاشي أحمد أحمد.