المغرب يضرب موعدا مع الجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة العرب لكرة القدم لأقل من 17 عاما، المقامة في الجزائر، بعد فوزه على نظيره اليمني بهدفين دون رد اليوم الاثنين.

وأحرز معاذ بوغزران، الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف سعيد الرفاعي، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع.

وضرب المنتخب المغربي موعدا في النهائي مع مستضيف البطولة، منتخب الجزائر، الذي تأهل على حساب نظيره السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل السلبي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب الخميس المقبل.