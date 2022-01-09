رفضت محكمة أسترالية طلب محامين تابعين لوزارة الداخلية الأسترالية، بشأن تأجيل نظر الطعن المقدم من نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، فيما يتعلق بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.وبناء على ذلك، سيتم نظر الطعن المقدم من ديوكوفيتش غداً الاثنين، لتحديد مصيره بالنسبة للمشاركة في أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وطلب محامو وزارة الداخلية الأسترالية من محكمة دائرة الاتحاد تأجيل نظر طعن ديوكوفيتش ليومين، ليصبح الأربعاء بدلاً من الاثنين؛ لكن تم رفض هذا الطلب من جانب القاضي أنتوني كيلي.

وكان من شأن تأجيل نظر الطعن حتى الأربعاء، حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في البطولة؛ حيث سيكون حينها قد تجاوز الموعد النهائي للتسجيل في قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة التي تنطلق في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال محامو ديوكوفيتش أمس (السبت)، إنه حصل على إعفاء طبي يتيح له دخول أستراليا، والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، نظراً لأنه أصيب بالعدوى الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن وثائق قضائية نُشرت أمس (السبت) أظهرت أن فحص ديوكوفيتش جاء بنتيجة إيجابية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنه لم يكن يعاني من حُمى أو مشكلات تنفسية خلال آخر 72 ساعة.

وجرى احتجاز ديوكوفيتش بمنشأة للمهاجرين في مدينة ملبورن منذ صباح الخميس الماضي، بعد إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة به، عقب مراجعة الإعفاء الطبي الذي حصل عليه للسفر إلى أستراليا، والمشاركة في أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وقال محامو ديوكوفيتش إن اللاعب تلقى خطاباً من المسؤول الطبي في الاتحاد الأسترالي للتنس، يفيد بحصوله على إعفاء طبي من تلقي التطعيم بلقاح «كورونا».

وتردد أن الإعفاء «جرى تقديمه من لجنة خبراء مراجعة طبية، مفوضة من جانب الاتحاد الأسترالي للتنس»، وأن «قرار اللجنة تمت مراجعته والمصادقة عليه من لجنة مراجعة الإعفاءات المستقلة، المعينة من قبل حكومة ولاية فيكتوريا».وأضاف محامو ديوكوفيتش أنه حصل على تصريح سفر أسترالي، بعد أن أبلغته السلطات أنه استوفى شروط دخول أستراليا، دون الخضوع لحجر صحي.