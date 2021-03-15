زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بقراره حول هازارد
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زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بقراره حول هازارد

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العرب اليوم - زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بقراره حول هازارد

ريال مدريد
لندن_العرب اليوم

أكد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ثقته في عودة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد إلى مستواه المعروف، وأنه لا نية له في التفريط بخدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع "defensacentral" الإسباني، أن زيدان تحدث مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأكد له رغبته في بقاء هازارد مع الفريق الملكي خلال الفترة القادمة، ويخطط لمنحه كل الثقة حتى يتمكن ريال مدريد من رؤية "هازارد الحقيقي" في مستواه.

وأشار المصدر إلى أن مدرب ريال مدريد دافع بشدة عن هازارد، وتمسك باستمراره مع الفريق الملكي، وقال زيدان في أكثر من مناسبة أمام فلورنتينو: "هازارد جيد جدا، ستراه عندما يترك إصاباته خلفه".
 
وأضاف: "محادثات زيدان ورئيس ريال مدريد فيما يخص خطة الموسم المقبل قليلة حتى الآن، لكن في تلك الاجتماعات أوضح زيدان لفلورنتينو أن هازارد سيظل حجر الزاوية في مشروعه مع النادي".

وغاب هازارد،  لليوم الثاني على التوالي، عن تدريبات "الميرينغي"، ومن ثم سيغيب مجددا عن مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي، بعدما عاد للظهور في الدوري الإسباني أمام إلتشي.

وأعلن ريال مدريد أن هازارد، بعد غيابه عن عن تدريبات "الميرينغي" لليوم الثاني على التوالي،   أجرى تدريبات خاصة للتعافي داخل الصالة الرياضية، تحت رعاية خاصة عقب عودته من غياب بسبب إصابة عضلية جديدة.

كما غاب هازارد عن التدريبات الجماعية مع باقي زملائه، اليوم الاثنين، وذلك عشية المباراة المرتقبة ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن إيدين هازارد (30 عاما) انتقل إلى صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في يوليو 2019، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي، إلا أن لعنة الاصابات لاحقت البلجيكي الذي لم يخض هذا الموسم سوى 9 مباريات فقط أساسيا.

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زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بقراره حول هازارد زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بقراره حول هازارد



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