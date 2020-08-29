علي معلول يغيب عن الأهلي في مباراة وادي دجلة

تأكد غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام وادي دجلة، بسبب الإيقاف. وحصل معلول، على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم، في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، في الشوط الثاني. ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.