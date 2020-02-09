أمير مرتضى يؤكد نتمنى تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي



أكد أمير مرتضى منصور، المسئول عن فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ضربتي الجزاء اللتين احتستبا في مباراة الفريق أمام النادي الإسماعيلي ليستا صحيحتين.

وفاز نادي الزمالك الأحد، على نظيره نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، واحتسب له وللإسماعيلي ركلتا جزاء مشكوك في صحتهما.

وقال أمير مرتضى: "مفيش كلام عن عدم صحة ركلتي الجزاء، نطالب تطبيق الـ VAR بأقصى سرعة في الدوري".

وأضاف أمير:"لا نتحجج ولا نريد أن نتحجج، لكن نتمنى أن يتم تأجيل مباراة النادي الأهلي لمصلحة الناديين.

ويلاقي نادي الزمالك، نظيره نادي الترجي، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي بقطر.