توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 16-14, 13-11.