سارى يعود لقيادة تدريبات يوفنتوس بعد تعافيه من الوعكة الصحية

شهدت تدريبات يوفنتوس الإيطالى، عودة المدرب ماويسيو سارى لقيادة التدريبات، عقب شفائه من الأزمة الصحية التى لحقت به مؤخرا بإصابته بالتهاب رئوى، وكان يوفنتوس قد أعلن يوم 22 أغسطس الماضى غياب سارى عن أول مبارتين للفريق فى الموسم الجديد من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

وغاب سارى عن يوفنتوس فى مواجهة بارما فى الجولة الافتتاحية للدورى الإيطالى والتى انتهت بفوز اليوفى 1-0، وأيضا عن الفوز المثير على نابولى 4-3 يوم 31 أغسطس الماضى بسبب حاجته للعلاج من مرض الالتهاب الرئوى، وسيكون الظهور الرسمى الأول لسارى على مقاعد بدلاء اليوفى، يوم 15 من الشهر الجارى، خلال مواجهة فيورنتينا بالجولة الثالثة من الكالتشيو.

جدير بالذكر أن سارى تولى تدريب يوفنتوس الصيف الحالى قادما من تشيلسى الإنجليزى بعد موسم وحيد قضاه مع البلوز، حقق خلالها الفوز بلقب الدورى الأوروبى "يوروباليج".