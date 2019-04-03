جماهير الزمالك تحتفل بصدارة الدوري في بتروسبورت

وصول الزمالك وسموحة إلى ملعب بتروسبورتوجه لاعبو الزمالك، التحية للجمهور الموجود في ملعب بتروسبورت، بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف، واستعادة صدارة الدوري.



ورفضت جماهير الزمالك مغادرة الملعب، واحتفلت في المدرجات بالفوز، بعد استعادة صدارة الدوري، ورد اللاعبون على الجمهور التحية أثناء الخروج، وأشاروا إلى رقم 1 احتفالا بالصدارة.



وحقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت.



جاء هدف الزمالك عن طريق فرجاني ساسي من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة في المركز الأول وبفارق عن نقطتين عن الأهلي، فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.