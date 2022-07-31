توفي بيل راسل، أسطورة نادي بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه" عن عمر ناهز 88 عاما، حسب بيان لعائلته نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء في بيان العائلة "بيل راسل، صاحب غريزة الفوز الأكبر في تاريخ الرياضة الأمريكية، فارق الحياة بسلام اليوم عن عمر ناهز 88 عاما".