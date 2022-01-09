تعزيزات أمنية حول بعثة منتخب مصر بعد حصار الجماهير لـ محمد صلاح

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، قدمت اعتذارها للبعثة المصرية عن الأحداث التي شهدها فندق إقامة المنتخب بالأمس، بعد تجمهر عدد كبير من المشجعين حول سوء الفندق لالتقاط صور تذكارية مع نجم المنتخب محمد صلاح". وأضاف: "وعدت اللجنة المنظمة مسئولي المنتخب بتوفير تعزيزات أمنية مشددة حول الفندق لمنع اقتراب المشجعين منه وتوفير الراحة اللازمة للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب النيجيري". وواصل: "حاولت الصحافة الكاميرونية تبرير الشغب، حيث ذكر موقع كاميرون تريبون "cameroon tribune"، أن تأثير وصول محمد صلاح إلى مدينة جاروا، أثار حالة من الجنون الحقيقي في البداية في المطار وهتافات هيستيرية باسمه بلا هدوء، ومن ثم تجمعهم أمام فندق الإقامة لمصر، الذي اقتحمه الكثير من الشباب.