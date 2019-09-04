ليبيريا تقترب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بثلاثية فى سيراليون

حقق منتخب ليبيريا، فوزا مثيرا على ضيفه منتخب سيراليون، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، فى ذهاب الملحق المؤهل، لدور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل ثلاثية منتخب ليبيريا تيرينسي تيسدل من ضربة جزاء، محمد سنجارى من ضربة جزاء و سام جونسون فى الدقائق 18، 82 و 89، بينما سجل هدف سيراليون الوحيد كوامى كى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع المنتخبين يوم 8 سبتمبر الجارى فى سيراليون.

وفى مباراة أخرى حقق منتخب غينيا بيساو فوزا ثمينا على مضيفه منتخب ساوتومى، بنتيجة 1 – 0.