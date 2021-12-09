تأجيل مباراة برايتون وتوتنهام في الدوري الإنكليزي بسبب إصابات بكورونا بين اللاعبين

قررت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الخميس، عن تأجيل مواجهة فريق برايتون مع ضيفه توتنهام، والمقرر لها عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، بسبب كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا ضمن فريق توتنهام. وأكد بيان رابطة الدوري الإنجليزي أن توتنهام طلب تأجيل المباراة ضد برايتون بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والموظفين،