تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار وفاز الشوربجي في المباراة النهائية على منافسه الويلزي جويل مكين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-8.