طارق يحيى يستقيل من تدريب سموحة

قرر مجلس ادارة نادي سموحة قبول اعتذار طارق يحيي المدير الفني للفريق السكندري، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق، وكان آخرها الخساة من النجوم برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر رئيس النادي على حسابه الشخصي على فيسبوك، أن النادي قبل اعتذار طارق يحيى وتوجيه التحية والشكر له علي الفترة التي قضاها مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة. وقاد يحيى سموحة في 7 مباريات تعادل في ثلاثة منها وخسر أربعة مباريات ولم يحقق أي انتصار.