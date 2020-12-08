أحمد حسن يكشف عن قرار صارم للنادي الأهلي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيرفض خوض مبارياته بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، خلال أولمبياد طوكيو وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي سيخاطب اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، لإبلاغهم برفضه خوض المباريات بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي" وأضاف: "هناك لاعبين مميزين وأساسيين في الأهلي من لاعبي المنتخب الأوليمبي ومن الصعب اللعب بدونهم".