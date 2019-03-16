نادال ينسحب من نصف نهائي إنديان ويلز أمام فيدرر

أعلن منظمو دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس انسحاب الإسباني رافائيل نادال من الدور نصف النهائي حيث كان مقررا أن يلاقي السويسري روجر فيدرر السبت وذلك بسبب إصابة في الركبة.

وعانى نادال المصنف ثانيا من آلام في الركبة اليمنى في الدور ربع النهائي أمام الروسي كارين خاتشانوف تطلبت تدخل المعالج الفيزيائي لوضع رباط لاصق أسفلها، علما بأن الإصابة في الركبة سبق لها أن أبعدت نادال فترات عن الملاعب في مراحل سابقة.