الرجاء المغربي يُعلن رحيل المدرب البلجيكي مارك فيلموتس رسمياً

أعلن نادى الرجاء المغربي، مساء اليوم، الأحد، رحيل البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب الفريق البيضاوى، بشكل رسمي، وذلك وفقا للبيان الذى أصدره النادي عبر موقعه الرسمي وذكر نادى الرجاء في بيانه الرسمي أنه تقرر انفصال النادى عن المدرب مارك فيلموتس، وذلك عقب الاجتماع الذى عقد مساء الأحد، مضيفا أنه تقرر على أثره فك الارتباط بالمدرب مارك فيلموتس وطاقمه.