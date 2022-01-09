باريس سان جيرمان يتعادل مع ليون في الدوري الفرنسي

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريق باريس سان جيرمان ومضيفه أولمبيك ليون بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي بالموسم الجارى 2021-2022