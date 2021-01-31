نادي بيراميدز يعلن التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق نادي إنبي

أعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن إتمام النادي لصفقة أسامة جلال مدافع فريق نادي انبي والمنتخب الأولمبي ليصبح لاعبا في صفوف بيراميدز بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم النادي تعاقده مع أسامة جلال لدعم خط الدفاع خاصة وأنه أحد الركائز والدعائم المهمة في تشكيل المنتخب الأولمبي المصري وأحد أهم المدافعين في الدوري المصري الممتاز.

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بالنجم الجديد موضحا أنه سيكون إضافة مهمة لفريق الكرة بنادي بيراميدز الطامح للمنافسة على جميع البطولات، مشيرا إلى أن أسامة جلال مدافع متميز وصغير السن ومن العناصر الأساسية بتشكيل المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، متمنيا له التوفيق مع الفري