أول تعليق من أحمد مرتضى بعد إيقاف مجلس إدارة الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور نائب رئيس نادي الزمالك في تعليقه على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة وإحالة المخالفات للنيابة، «سكرا للجميع» وكتب أحمد مرتضى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": " شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابق» وتابع «شكراً لكل اعضاء المنظومة الرياضيه وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ.. الزمالك في القلب دائماً شكراً» وقام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى تم تجميد مجلسه بمغادرة مقر النادي بعد صدور قرار بإيقاف واستبعاد المجلس بمغادرة النادي وجمع مرتضى منصور متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى، وغادر ومجلس إدارته النادى.