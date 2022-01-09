إنتر ميلان يعود لصدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب أمام لاتسيو

حقق فريق انتر ميلان فوزا صعبا على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022. جاءت أهداف المباراة عن طريق اليساندرو باستوني، وميلان سكرينيار في الدقيقتين 30، و67 من عمر اللقاء، فيما سجل النجم شيرو إيموبيلي في الدقيقة 35 لصالح فريق لاتسيو. وتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 51 هدفاً وتلقي 16. بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 43 هدفاً وتلقي 39.