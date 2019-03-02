صافرات الاستهجان تلاحق بيل في الكلاسيكو

تعرض النجم الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، لهجوم كبير من جماهير الملكي لحظة خروجه من مباراة الكلاسيكو المقامة حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيل لصافرات استهجان من جماهير الميرنجي لحظة خروجه، ودخول ماركو أسينسيو بديلا له في الدقيقة 61.

وسجل بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفًا فقط في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.