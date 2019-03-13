ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك بايرن ميونخ في الذقيقة ٨٤

أحرز السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثالث في شباك بايرن ميونخ في الذقيقة ٨٤ من عمر المباراة المقامة بينهما في اياب دور الستة عشر عن طريق اسيست رائع من محمد صلاح