محمد صلاح يتعرض لهجوم جديد من أسطورة ليفربول
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محمد صلاح يتعرض لهجوم جديد من أسطورة ليفربول

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العرب اليوم - محمد صلاح يتعرض لهجوم جديد من أسطورة ليفربول

نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
لندن - العرب اليوم

شن ستيف نيكول لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق هجومًا حادًا على ثلاثي هجوم الفريق محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو عقب التعادل مع وست بروميتش ألبيون خلال منافسات البريميرليج في أخر دقائق المباراة وتعادل نادي ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي وقال نيكول في تصريحات صحفية إن صلاح وماني وفيرمينو هم السبب وراء عدم نجاح ليفربول في اللقاء وأضاف أسطورة ليفربول أن ماني بالفعل سجل الهدف ولكن ماذا فعل بعد ذلك وخاصة صلاح الذي راوغ في اتجاه الخصم حوالي 15 مرة وفيرمينو أيضًا لم يكن متواجدًا ليغير من النتيجة.

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محمد صلاح يتعرض لهجوم جديد من أسطورة ليفربول محمد صلاح يتعرض لهجوم جديد من أسطورة ليفربول



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