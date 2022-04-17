نيوكاسل يونايتد ينتزع الفوز على ليستر سيتي بفضل هدف قاتل

أحرز برونو غيمارايش هدفا في الوقت بدل الضائع، ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 2-1 على ليستر سيتي، ليقطع خطوة جديدة نحو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 37 نقطة ويحتل المركز 14 وبفارق 12 نقطة عن بيرنلي صاحب المركز 18، بينما يتقدم ليستر بثلاث نقاط على منافسه الفائز ويأتي تاسعا. وتقدم ليستر بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أديمولا لوكمان بعد ركلة ركنية نفذها الفريق بذكاء، واستقرت في شباك مارتن دوبرافكا. وأدرك غيمارايش التعادل بعد مرور نصف ساعة من اللعب ووضع الكرة بين قدمي الحارس كاسبر شمايكل، وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل حتى جاء الهدف في نهاية الوقت الضائع بعد كرة عرضية من جو ويلوك.