الزمالك يتغلب على مصر المقاصة في الدوري المصري

تغلب فريق الزمالك على ضيفه فريق مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 23 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع .