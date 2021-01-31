إصابة نائب رئيس النادي الأهلي المصري بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.ويتواجد العامري فاروق في القاهرة، ولم يسافر مع بعثة الأهلي إلي قطر، لمتابعة سير العمل في القلعة الحمراء.وأكد مصادر أن زوجة العامري وأولاده أيضا جاءت نتيجة مسحتهم الطبية إيجابية ايضا.وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله في قطر، حيث يتواجد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية.