توقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الدوري الإنكليزي بسبب تصرف غريب من أحد المشجعين

شهدت مواجهة إيفرتون وضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، المقامة حاليا على ملعب "جوديسون بارك"، والمؤجلة من الجولة رقم 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واقعة غريبة من خلال قيام أحد المشجعين بربط نفسه في المرمى وتوقف مواجهة إيفرتون ونيوكاسل بعد دخول مفاجئ من أحد الجماهير المتواجدة في الملعب، الذى قام بربط نفسه في قائم المرمى في ظاهرة غريبة على ملاعب كرة القدم وتسبب هذا الأمر الأمر في قيام أمن الملعب للاستعانة بأدوات معينة لفك الربط ثم بعد ذلك حمل المشجع إلى خارج الملعب مع رفضه الحركة، حيث توقفت المباراة لمدة 7 دقائق قبل استكمالها.