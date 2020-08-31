طرد حسني عبد ربه من ملعب الإسماعيلية

علق حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على طرده من مدرجات ملعب الإسماعيلية، أثناء مشاهدته مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، المقامة حاليا على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري وأكد عبدربه خلال فيديو بثه لى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه غير حزين على رحيله من ملعب المباراة، وأنه يعرف جيدًا تفكير الناس المتواجدة في إدارة الإسماعيلي" .