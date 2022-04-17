الشباب والتعاون يسعيان لاستمرار تألق الأندية السعودية آسيوياً

يطمح الشباب إلى استعادة نغمة الفوز بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي يوم الخميس في الرمق الأخير، عندما يلاقيه الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.ويتصدر الشباب المجموعة الثانية بسبع نقاط بفارق ثلاث عن الجوية، فيما يتساوى الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي بثلاث نقاط.

وتأثر الشباب في مباراته الأخيرة بغياب اللاعبين هتان باهبري والبرازيلي كارلوس جونيور، حيث لم يجد من يترجم فرصه إلى أهداف، ومن المتوقع عودتهما للمشاركة إلى جانب الأرجنتيني إيفر بانيغا وتركي العمار وحسين القحطاني.