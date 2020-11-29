أمير مرتضى يتقدم باستقالته من منصبه بالزمالك

تقدم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة فى الزمالك ، باستقالته من منصبه عقب الإعلان عن حل مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور وكانت وزارة الرياضة قد قررت إيقاف مجلس مرتضى منصور بالكامل، مع إحالة أى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة.