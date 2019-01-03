مانشستر سيتي يحرز الهدف الثاني في شباك ليفربول

احرز ساني لاعب مانشستر سيتي الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليفربول في الدقيقة ٧٠ من عمر المباراة المقامة خاليا على ملعب الاتحاد في الجولة ٢١ من الدوري الانجليزي.