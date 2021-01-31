كوكا يسجل ثنائية وأولمبياكوس يفوز بثلاثية في الدوري اليوناني

فاز فريق أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطني، بثلاثة أهداف لهدف، على نظيره أبولون في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري اليوناني.شارك كوكا في المباراة كاملة، وسجل هدفين في الدقيقتين 13 و93 بينما سجل يان مفيلا الهدف الثاني في الدقيقة 73.وبهذا الفوز يحافظ أولمبياكوس على صدارة ترتيب مسابقة الدوري اليوناني الممتاز برصيد 56 نقطة بينما ظل أبولون في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.