أيندهوفن ينتفض أمام أياكس ويحرز لقب كأس هولندا

أحرز أيندهوفن لقب كأس هولندا لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على غريمه أياكس أمستردام في ملعب فينوورد يوم الأحد.وأدرك المكسيكي إدوين جوتيريز التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 48، حيث قابل ركلة حرة ونجح في هز الشباك.

وأحرز كودي جاكبو هدف الفوز بعد دقيقتين حيث ركض لمسافة طويلة، وأطلق تسديدة قوية في شباك مارتن ستيكلنبرج حارس أياكس المخضرم.وكان أياكس تقدم عن طريق لاعب الوسط الشاب رايان غرافنبيرخ في الدقيقة 23، بعدما سدد كرة قوية في شباك الحارس إيفون مفوجو.

وسجل أيندهوفن، الذي يتأخر بأربع نقاط عن أياكس المتصدر في الدوري الهولندي قبل خمس جولات من النهاية، هدفا ألغاه حكم الفيديو المساعد، كما أحرز أياكس هدفين ألغاهما الحكم بسبب التسلل.

وهذا أول لقب كأس لأيندهوفن في عشر سنوات، ليحرم أياكس من لقبه الثالث على التوالي تحت قيادة المدرب إيريك تن هاغ الذي يبدو مرشحا بقوة لتدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل.