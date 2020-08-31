الاتحاد الإفريقي يدرس إلغاء دوري الأبطال الموسم المقبل

وفقًا لتقارير صحفية تونسية يدرس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بالقارة، وصعوبة التنقل بين الدول لخوض المباريات، مع الحفاظ على شروط الوقاية من الفيروس التاجي ووفقًا للصحفي "حمزة بنخليفة" من "شبكة تونس الرقمية" فإن هذا الخيار أصبح واردًا في ظل عدم امتلاك الكاف نفس إمكانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعامل مع الوباء.