الزمالك يستنكر منعه من التسجيل بعمومية اتحاد الكرة

أصدر نادي الزمالك بيانا يدين فيه موقف اتحاد الكرة، بشأن رفض اعتماد تفويض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ممثلا عن النادي في اجتماع الجمعية العمومية الزمالك كان قد أوفد أحمد مرتضى لحضور العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، لكنه فوجئ برفض اعتماد تفويضه كونه عضوا بالمجلس بناء على الانتخابات التكميلية التي أجريت في ضوء لائحة النادي التي أعلن مركز التسوية والتحكيم بطلانها في وقت سابق.